Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Иран рассчитывает на контакты с Россией в свете заявления Трампа о ядерной сделке

17.10.2017 ТАСС 163 0
0
Понравилась новость?
 0
Спикер меджлиса Ирана Али Лариджани
Спикер меджлиса Ирана Али Лариджани.
Источник: © Марат Абулхатин/ТАСС

Спикер меджлиса Али Лариджани также считает, что сотрудничество Москвы и Тегерана крайне важно для улучшения ситуации в Сирии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Иран рассчитывает на проведение контактов с руководством РФ в свете заявления президента США Дональда Трампа о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. Об этом заявил ТАСС председатель меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани, который возглавляет делегацию республики на Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"Что касается вашего вопроса, то диалог может быть очень полезен, и я надеюсь, что в ходе следующих [двусторонних] визитов этот вопрос будет обсуждаться", - сказал Лариджани, отвечая на вопрос о том, может ли Иран провести переговоры с руководством РФ в свете последних заявлений США о ядерной сделке.

Спикер меджлиса также заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана крайне важно для урегулирования в Сирии и улучшения ситуации на Ближнем Востоке. "Сотрудничество Ирана и России привело к тому, что нанесены очень серьезные удары по террористам, продолжается астанинский процесс, и это как раз путь к политическому урегулированию в Сирии, - подчеркнул он. - Этот процесс был успешен, предпринят хороший шаг вперед".

"Это показывает, что сотрудничество Ирана и России может сыграть очень эффективную и важную роль и принесет хорошие результаты в регионе и на международной арене", - сказал Лариджани.

"Иран и Россия имеют очень тесные отношения и по многим важным вопросам ведут достойные консультации", - отметил собеседник ТАСС.

Трамп 13 октября изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 12:23
  • 14
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 17.10 12:11
  • 1
Главы военных ведомств стран СНГ согласовали план повышения боевых возможностей совместной системы ПВО
  • 17.10 11:54
  • 1
Торпеды-перехватчики пойдут на экспорт
  • 17.10 11:48
  • 44
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 17.10 11:46
  • 1
Источник: "Рособоронэкспорт" вышел из тендеров МВД Индии на закупку автоматов
  • 17.10 11:35
  • 1
Дрон в помощь
  • 17.10 10:58
  • 1
Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
  • 17.10 10:48
  • 3
Большую часть ресурсов страны мира тратят на соперничество, это не дает положительного результата никому - Путин
  • 17.10 10:42
  • 3
"Недопустим даже взрыв одной бомбы"
  • 17.10 10:06
  • 71
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 17.10 10:05
  • 2
Лягут все
  • 17.10 09:20
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 09:19
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 08:56
  • 20
Министр обороны Израиля заявил, что Асад побеждает в войне в Сирии
  • 17.10 08:28
  • 1103
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы