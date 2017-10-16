Рябков: Москва призывает Вашингтон "не ремонтировать то, что работает" в сделке по Ирану



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Источник: © EPA PHOTO YOUSSEF BADAWI Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.Источник: © EPA PHOTO YOUSSEF BADAWI

Нужно выполнять имеющиеся договоренности по Ирану, а не вырабатывать дополнения, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что США нужно адресовать пословицу "Не ремонтируй то, что работает". Об этом он заявил в воскресенье ТАСС в связи с высказываниями госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможности "внесения дополнений" и выработки вторичного соглашения по иранской ядерной программе.

"Есть американская пословица, которую коллеги из-за океана часто употребляют в подобных ситуациях: "Не ремонтируй то, что работает", - сказал он. - Вот это как раз хотелось бы сейчас адресовать коллегам в США".

Заместитель главы российского МИД обратил внимание на повторяющиеся сигналы из Вашингтона "в пользу так называемых усовершенствований имеющегося соглашения и возможности выработки дополнений к нему". "Это, наверное, не тот путь, по которому нужно идти, поскольку действующие документы работают очень хорошо, - считает Рябков. - Иран в полном объеме выполняет все принятые на себя обязательства, чего нельзя сказать о США". "Здесь улучшать, наверное, нужно именно реализацию имеющихся договоренностей американской стороной", - добавил он.

Россия в контактах с Ираном в ближайшее время подчеркнет важность сохранения ядерной сделки, сообщил замминистра иностранных дел.

"Мы в контактах с коллегами из Ирана, конечно, будем подчеркивать желательность и важность сохранения СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий] в том виде, в котором он был заключен, и важность его полной реализации, - отметил дипломат. - Я не готов называть конкретные фамилии и даты, но, безусловно, мы будем в ближайшее время эти темы обсуждать".

По мнению Рябкова, "по большому счету, они [иранцы] перебросили мяч на американскую сторону".

Ранее в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон будет продолжать взаимодействовать с партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий, направленному на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, и постарается выйти на второе соглашение, которое будет лишено недостатков.

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Соединенные Штаты, согласно ей, будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана). Американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что "никто не будет доверять какой-либо американской администрации в любых долгосрочных переговорах", если США откажутся от СВПД. Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани в воскресенье напомнил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) восемь раз официально объявило о приверженности Ирана этому соглашению. По мнению Лариджани, Трамп "не только не придерживается международных договоренностей, но и демонстрирует неуважение к ООН".