Корабль "Прогресс МС-07" с 2,5 т грузов пристыкуется к МКС



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" .

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" .Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Предполагается, что корабль причалит к модулю "Пирс" российского сегмента станции

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-07", запущенный в субботу с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", в понедельник пристыкуется к Международной космической станции (МКС), сообщили в Роскосмосе.

"Стыковка грузового корабля с МКС запланирована на 16 октября, в 14:09 мск в автоматическом режиме", - сказали в госкорпорации.

Предполагается, что корабль причалит к модулю "Пирс" российского сегмента станции. Контролировать процесс стыковки будут находящиеся на станции российские космонавты Сергей Рязанский и Александр Мисуркин, которые при необходимости пристыкуют "Прогресс" вручную.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-07" стартовала с космодрома Байконур к МКС в 11:46 мск 14 октября. На борту корабля находятся 2,5 т различных грузов, в том числе топливо, вода, сжатые газы, сухие грузы, а также оборудование для научных экспериментов, посылки экипажу и свежие продукты.

Перенос старта

"Прогресс" должен был впервые отправиться к МКС 12 октября по самой короткой двухвитковой схеме, благодаря которой корабль достиг бы станции всего за три часа. Однако было принято решение перенести старт "Прогресса" на 14 октября и отправить его в полет по двухсуточной схеме.

Как отмечали в Роскосмосе, когда было принято решение о переносе пуска, сразу предполагалось, что полет в резервную дату займет двое суток - в связи с изменившимися баллистическими условиями полет по другой схеме был уже невозможен.

Причину переноса пока выясняют специалисты, ее должна озвучить позднее госкомиссия. Как сообщал ранее ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, причиной мог стать сбой в системе телеметрии на корабле.

На сегодняшний день самой быстрой отработанной схемой полета к орбитальной станции для кораблей "Прогресс" и "Союз" является шестичасовая (четыре витка вокруг Земли). Впервые по четырехвитковой схеме в августе 2012 года в космос отправился грузовой "Прогресс М-16М".