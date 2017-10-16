Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Sky: иракские силы без боя взяли под контроль военную базу близ Киркука

17.10.2017 ТАСС 129 0
0
Понравилась новость?
 0
ВС Ирака
Военнослужащие ВС Ирака.
Источник: vpk-news.ru

Отмечается также, что правительственные силы контролируют значительную часть провинции

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Иракские правительственные силы без какого-либо сопротивления взяли под контроль военную базу К1, расположенную в провинции Киркук. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia.

Между тем, как передало иракское телевидение, правительственные силы контролируют "значительную часть провинции Киркук". Указывается также, что до сих пор не было отмечено никаких вооруженных столкновений между иракскими войсками и курдскими военизированными отрядами "пешмерга", дислоцированными в провинции.

В субботу премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади на заседании правительственного Совета безопасности заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 12:23
  • 14
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 17.10 12:11
  • 1
Главы военных ведомств стран СНГ согласовали план повышения боевых возможностей совместной системы ПВО
  • 17.10 11:54
  • 1
Торпеды-перехватчики пойдут на экспорт
  • 17.10 11:48
  • 44
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 17.10 11:46
  • 1
Источник: "Рособоронэкспорт" вышел из тендеров МВД Индии на закупку автоматов
  • 17.10 11:35
  • 1
Дрон в помощь
  • 17.10 10:58
  • 1
Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
  • 17.10 10:48
  • 3
Большую часть ресурсов страны мира тратят на соперничество, это не дает положительного результата никому - Путин
  • 17.10 10:42
  • 3
"Недопустим даже взрыв одной бомбы"
  • 17.10 10:06
  • 71
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 17.10 10:05
  • 2
Лягут все
  • 17.10 09:20
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 09:19
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 08:56
  • 20
Министр обороны Израиля заявил, что Асад побеждает в войне в Сирии
  • 17.10 08:28
  • 1103
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы