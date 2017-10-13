Американскую армию оденут в бронеполимеры?



Американский военный на учениях в Германии.

Источник: flickr.com, 7th Army Training Command Американский военный на учениях в Германии.Источник: flickr.com, 7th Army Training Command

Американские солдаты могут получить уникальную броню. Сегодня, 13 октября, пресс-служба американской армии сообщила о том, что Исследовательская лаборатория армии США (Army Research Laboratory) совместно с Массачусетским технологическим институтом объявили о выявлении уникальных свойств у эластомера PUU (poly(urethane urea)).

Во время тестирования новой технологии проверки долговечности и прочности полимерных материалов ученые обнаружили уникальные свойства у полимера PUU. При сильном точечном воздействии материал проявил гиперупругие свойства – сжимался до половины своей толщины, после чего возвращался в исходное положение с минимальной потерей формы и изначальных свойств.

Эластомер PUU после точечного воздействия. Источник: army.mil

Авторы доклада сообщили, что эластомер PUU проявил уникальную особенность – чем сильнее на него воздействие, тем тверже он становится. При этом обратный переход от твердого состояния к эластичному происходит почти без потери начальных свойств материала. В Исследовательской лаборатории армии США указывают, что пока они проводят эксперименты в микроскопических масштабах, но есть все основания полагать, что с использованием PUU получится создать защитный материал для солдат, который будет в 15 раз прочнее стали и при этом гибким, как ткань.

Во многих странах полимеры активно используют для создания защитной экипировки. Например, сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) применяется для создания мягкого защитного слоя в бронежилетах в паре с кевларом или вместо него. Кроме того, СВМПЭ используют для создания легких (плавающих) бронеплит.