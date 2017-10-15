Большую часть ресурсов страны мира тратят на соперничество, это не дает положительного результата никому - Путин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
Президент призвал стремиться к тому, чтобы это соперничество не переходило во вражду и войну
Сочи. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Различным государствам нужно перестать тратить ресурсы на ненужное соперничество, так как это не несет пользы никому, считает президент РФ Владимир Путин.
"Мы смотрим друг на друга как на соперников и вместо того, чтобы сотрудничать и решать общие для всех проблемы, значительную часть ресурсов отвлекаем на вещи, которые явно являются второстепенными," - сказал он в воскресенье ходе общения с участниками открывшегося в Сочи Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
По его словам, это не идет на пользу никому - ни проигравшим, ни победителям.
Так глава государства прокомментировал слова преподавателя из США Даниэля Белла, который рассказал, что на Фестивале встретился с молодыми людьми из Ирана, Ирака, Сирии и других стран и убедился, что они такие же люди, как и он, и существующие препятствия преодолимы.
По словам Д.Белла, "то, что действительно важно, это человеческое сердце, наш человеческий опыт". "Я думаю, что в США мы это сейчас не понимаем, и мы не понимаем, что люди страдают. Мы просто используем какие-то политические мотивы, пытаясь абстрагироваться от этой ситуации и запутать эту ситуацию", - продолжил он.
В свою очередь В.Путин также призвал разные страны перестать смотреть друг на друга как на соперников.
"Не знаю, насколько это возможно на межгосударственном уровне, но, в принципе, к этому надо стремиться. Надо стремиться к тому, чтобы смотреть друг на друга как на партнеров", - отметил В.Путин.
"Правда, это может быть утопией, конечно. Вроде, вся природа пронизана этим духом соперничества, и все общество пронизано духом соперничества. Но, во всяком случае, нужно стремиться, чтобы это соперничество не переходило в горячую стадию, не переходило во вражду и, тем более, войну", - добавил он.
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15.10.2017
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