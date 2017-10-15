Маккейн доволен стратегией Трампа по Ирану, которому прежде "все сходило с рук"



Сенатор Джон Маккейн.

Источник: © AP Photo/Evan Vucci Сенатор Джон Маккейн.Источник: © AP Photo/Evan Vucci

Сенатор считает, что новый путь Вашингтона направит политику по отношению к Тегерану против его "дестабилизирующих амбиций в регионе"

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) поддержал решение президента США Дональда Трампа не признавать соблюдение Ираном своих обязательств в рамках сделки по атому и изложенную главой государства стратегию в отношении ИРИ. Заявление законодателя по этому поводу распространила в пятницу его пресс-служба.

"В течение долгих лет иранскому режиму в буквальном смысле все сходило с рук. Именно в это время Соединенным Штатам не хватало всеобъемлющей стратегии, которую можно было бы противопоставить исходящей от Ирана угрозе. Те цели, которые изложил президент Трамп в своей речи сегодня, представляют собой долгожданные перемены", - считает сенатор.

"Они [эти цели] предоставляют США новый путь, который направит нашу политику по отношению к Ирану против его дестабилизирующих амбиций в регионе, а не только его ядерной программы. С нетерпением жду более подробной информации о стратегии, комитет Сената по делам вооруженных сил (который возглавляет Маккейн - прим. ТАСС) будет осуществлять тщательный контроль за действиями наших вооруженных сил в этом направлении", - добавил Маккейн.

В пятницу Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий, согласованный Ираном и "шестеркой" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) в 2015 году.