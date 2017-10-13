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Американские военные рассказали, что помешает им в случае войны с Россией

16.10.2017 РИА Новости 258 0
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Военнослужащий войск НАТО
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Прибалтике.
Источник: © Flickr / NATO

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В случае военного конфликта с Россией в Европе вооруженным силам НАТО серьезно помешала бы бюрократия на границах, рассказали американские военачальники изданию Defense One.

В июле американский полковник Патрик Эллис руководил переброской бронетехники из Германии через Венгрию, Румынию и Болгарию на учения в Грузии. Он обратил внимание на то, что заполнение документов на границах отнимает слишком много времени.

"Попасть в Румынию было довольно просто, а вот выехать оттуда было, как ни странно, значительно сложнее. Дело не в непрофессионализме пограничников, просто есть протоколы, которые они обязаны соблюдать. Мы сидели на наших "Страйкерах" полтора часа под палящим солнцем и ждали, пока вручную заполнят необходимые бумаги", - посетовал Эллис.

По его словам, трудность заключается в том, что за передвижение военных отвечают министерства обороны, а границы находятся в ведении министерств внутренних дел.

Американские военные считают, что даже в случае вооруженного конфликта бюрократические реалии Европы никуда не денутся.

"Если начнется война, это не приведет к тому, что все эти правила просто возьмут и отменят. Такого не будет", - подчеркнул генерал-майор Стивен Шапиро, отвечающий за логистику и обеспечение армии США в Европе.

Он добавил, что одна только подготовка к переброске войск через весь континент занимает несколько недель. По словам Шапиро, когда границу пересекают сто единиц военной техники, просто назвать их число пограничникам недостаточно - каждую машину регистрируют по отдельности в соответствии с серийным номером.

"И так на каждой границе, всякий раз ты должен вносить в перечень все те же самые 100 машин", - отметил он.

Ранее командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал Европу договориться о создании "военного Шенгена" для более эффективного "сдерживания" России. По его словам, на транспортировку вооружений и военных грузов через границы должны распространяться особые правила, которые позволили бы быстрее перебрасывать силы НАТО.
13.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Венгрия
Германия
Грузия
Россия
Румыния
США
Продукция
Stryker
Проекты
NATO
Военные учения

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