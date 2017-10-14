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Минобороны: США бомбят мирных жителей в Ракке в ходе безграмотно подготовленной операции

16.10.2017 ТАСС 86 0
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Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник: © AP Photo/Hussein Malla

Действия США в Сирии принесли лишь многотысячных жертв "освобождаемого" населения, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. США ведут ковровые бомбардировки жилых кварталов в сирийской Ракке, уничтожают источники водоснабжения. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Используемые США и коалицией ковровые бомбардировки жилых кварталов с людьми и сознательное уничтожение всех естественных источников водоснабжения в Ракке не принесли пока ничего, кроме многотысячных жертв "освобождаемого" населения и ярких примеров безграмотного планирования данной военной операции", - рассказал он.

Конашенков отметил, что подобные действия свидетельствуют о "ступоре" в руководстве международной коалиции во главе с США и резко контрастируют с успешным наступлением сирийских правительственных войск на Меядин, который в пятницу был освобожден от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Меядин до настоящего момента был самым крупным населенным пунктом, который оставался под контролем ИГ.

Штурм неофициальной "столицы" ИГ Ракки начался 6 июня. Его ведут отряды вооруженной оппозиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Поддержку с воздуха им оказывают ВВС коалиции во главе с США, в боевых операциях принимает участие группа американских спецназовцев, переброшенных из соседнего Ирака. По данным новостного портала "Аль-Масдар", с начала наступления СДС удалось ликвидировать 1206 наемников, сражающихся в рядах ИГ. Потери ополченцев составили 563 человека убитыми.
14.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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