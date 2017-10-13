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Военный эксперт рассказал, чем РФ ответит на наращивание системы ПРО США

16.10.2017 РИА Новости 117 0
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Боевое дежурство сил противоракетной обороны. Архивное фото
Боевое дежурство сил противоракетной обороны. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. РФ ответит на наращивание системы противоракетной обороны (ПРО) США совершенствованием комплексов средств ее преодоления, так как американская сторона категорически не желает договариваться по теме ПРО, считает бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Представитель Минобороны России Александр Емельянов заявил в четверг, что наращивание системы противоракетной обороны (ПРО) США, количество противоракет которой к 2022 году превысит 1 тысячу единиц, представляет угрозу для российского потенциала ядерного сдерживания и глобальной безопасности. Он также заявил, что США приступили к разработке перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. По словам Емельянова, американские военные разрабатывают данные комплексы в рамках реализации концепции совместного использования наступательных и оборонительных вооружений. При нанесении "разоружающего" удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил значительно возрастает эффективность американской системы ПРО.

"Наш ответ: мы совершенствуем комплексы средств преодоления ПРО", - заявил РИА Новости в пятницу Бужинский.

По его мнению, договориться с американской стороной по теме противоракетной обороны в настоящее время не представляется возможным.

"Какие могут быть договоры - все рушится. У нас осталось договоров этих считанные (единицы). РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности) остался, СНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) остался. Все. И то они скоро исчезнут, я думаю", - отметил генерал, добавив, что "по ПРО американцы с нами отказываются разговаривать вообще категорически".
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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