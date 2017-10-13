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Дежурные силы ПВО за неделю совершили 10 вылетов на перехват

16.10.2017 РИА Новости 75 0
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Практическое бомбометание Су-34
Практическое бомбометание экипажей Су-34. Военные учения Западного военного округа.
Источник: © Фото : Пресс-служба Западного военного округа

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дежурные силы ПВО РФ за неделю совершили 10 вылетов на перехват, нарушений воздушного пространства России не допущено, свидетельствуют данные инфографики, опубликованные в газете официального печатного органа Минобороны РФ.

Сообщается, что нарушений воздушного пространства России не допущено, при этом 10 вылетов на перехват совершили дежурные силы ПВО РФ за неделю.

По данным военного ведомства, за неделю 17 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ России, 10 кораблей вели разведку вдоль морских границ РФ.
13.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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