Уничтожение ядерного оружия имеет смысл, только если будет осуществлено везде и всеми (Le Monde)



Фотография с длинной экспозицией, на которой видны светящиеся линии, - плазменные следы в атмосфере, от боеголовок МБР LGM-118A "Peacekeeper" во время испытаний над Атоллом Кваджалейн (Маршалловы Острова). МБР "Peacekeeper" может нести до 10 ядерных боеголовок с независимым наведением, каждая из которых, эквивалентна по мощности 25-ти бомбам сброшенным на Хиросиму. Long exposure of a LGM-118A Peacekeeper missile system being tested at the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands. The lines shown are the re-entry vehicles -- one Peacekeeper can hold up to 10 nuclear warheads, each independently targeted. Were the warheads armed with a nuclear payload, each would carry with it the explosive power of twenty-five Hiroshima-sized weapons.

Источник: http://im9.eu/picture/ Фотография с длинной экспозицией, на которой видны светящиеся линии, - плазменные следы в атмосфере, от боеголовок МБР LGM-118A "Peacekeeper" во время испытаний над Атоллом Кваджалейн (Маршалловы Острова). МБР "Peacekeeper" может нести до 10 ядерных боеголовок с независимым наведением, каждая из которых, эквивалентна по мощности 25-ти бомбам сброшенным на Хиросиму. Long exposure of a LGM-118A Peacekeeper missile system being tested at the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands. The lines shown are the re-entry vehicles -- one Peacekeeper can hold up to 10 nuclear warheads, each independently targeted. Were the warheads armed with a nuclear payload, each would carry with it the explosive power of twenty-five Hiroshima-sized weapons.Источник: http://im9.eu/picture/

В рубрике обсуждений Le Monde Жан-Батист Жанжен Вильмер, директор Стратегического научно-исследовательского института Военной школы (Париж), утверждает, что разоружение символизирует опасность для политики устрашения, которая поддерживает мир в течение многих лет.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) получила Нобелевскую премию мира за свой вклад в Договор о запрещении ядерного оружия, одобренный на ГА ООН 7 июля 122 государствами, желающими уничтожить это оружие "необратимо, проверяемо и прозрачно". "Цель представляется похвальной, однако для ее воплощения в жизнь нет соответствующих средств", - считает автор.

Прежде всего, документ явно не содержит никакого постановления, позволяющего уничтожить ядерное оружие "поддающимся проверке способом": это скорее благочестивое пожелание, чем договор о разоружении, пишет Вильмер.

Далее, и это особенно важно: переговоры велись без участия тех девяти государств, которые владеют или предположительно владеют ядерным оружием, продолжает он.

"Задача приверженцев договора состоит скорее в том, чтобы оказать на ядерные державы нормативное давление через их гражданское общество и парламентариев, чтобы принять меры против финансирования и транспортировки этого оружия и чтобы вынудить их взять на себя новые обязательства в сфере разоружения. Однако такое стремление подразумевает два спорных предположения", - полагает эксперт.

Первое: ядерное оружие - такое же оружие, как остальные, следовательно, к нему можно применять те же приемы, которые подействовали, в частности, при запрещении противопехотных мин. "Исключительный характер ядерного оружия игнорируется", - говорится в статье.

Второе предположение: давление большого числа государств и НПО может подействовать на поведение ядерных держав. Автор комментирует: "Если давление порой срабатывает по некоторым вопросам с отдельными государствами в отдельных контекстах, то эффект быстро ограничивается, едва затрагиваются жизненно важные интересы самых могущественных государств, тем более в неустойчивом контексте международной безопасности".

"Уничтожение ядерного оружия имеет смысл, только если оно будет осуществлено везде и всеми. До тех пор пока будут существовать такие угрозы, как ядерный арсенал Пхеньяна, никакой договор, подписанный остальными, не сможет убедить ядерные державы разоружиться", - уверен эксперт.

Таким образом, Договор о запрещении ядерного оружия будет неэффективен, он не окажет никакого положительного воздействия ни на ядерные арсеналы, ни на международную стабильность - даже наоборот, так как он рискует ослабить политику устрашения, которая вносила большой вклад в усмирение Европы и Северной Азии в течение 70 лет, пишет автор. При этом Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), как это признает Нобелевский комитет, остается "главным международным юридическим инструментом для продвижения ядерного разоружения".

"ICAN надеется убедить сначала государства, находящиеся под американским ядерным зонтиком: однако договор, запрещающий не только владение, но и передачу и развертывание ядерного оружия на территории государств-участников, рискует расколоть альянсы и ослабить безопасность отдельных зон, в частности стран Балтии и Северо-Восточной Азии, поощряя российский авантюризм, с одной стороны, и северокорейский - с другой", - отмечает автор.

"Наконец, будучи направленным на либеральные демократии, договор дает преимущество недемократическим ядерным державам, которые менее чувствительны к давлению со стороны гражданского общества, - продолжает Вильмер. - Россия и Китай являются истинными бенефициарами этого движения, что может поставить в невыгодное положение их стратегических соперников".

Если реальная цель этого договора - лишь ускорить разоружение, то она похвальна, но метод недостаточно хорош, указывает автор. Как напомнила Франция, "ядерное разоружение не провозглашается, оно выстраивается" с учетом стратегического контекста.

Вильмер рекомендует "государствам, поддержавшим этот договор, не повторять все время, что они против ядерного оружия, которого у них нет, а делать конкретные шаги по улучшению международной стабильности в ядерной сфере".

Те, кто еще не сделал этого, могут, например, выступать за ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; поддержать МАГАТЭ в плане финансирования, а также мониторинга иранской ядерной программы; отказаться от дипломатических и торговых отношений с Северной Кореей; оказывать давление на Пакистан.

"Эти шаги, безусловно, были бы более дорогостоящими и менее заметными, но они были бы намного полезнее" Договора о запрещении ядерного оружия, заключает Вильмер.

Жан-Батист Жанжен Вильмер