Белый дом: КНДР не имеет возможностей создать ракету, которая бы долетела до США



Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Однако Вашингтон "крайне обеспокоен по поводу многих американцев, проживающих на острове Гуам"

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Власти США уверены, что КНДР не имеет возможности создать такую ракету, которая смогла бы долететь до континентальной части страны. Об этом заявил в четверг руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли на регулярном брифинге для журналистов.

"Американцы должны быть обеспокоены государством, которое разработало довольно хорошие межконтинентальные баллистические ракеты и разрабатывает довольно хорошие ядерные боеголовки, - отметил он. - Я полагаю - и я говорю от лица администрации США, - что это государство просто не имеет возможности [создать ракеты, которые могли бы] достигнуть нашей страны".

Однако, по словам Келли, Вашингтон "крайне обеспокоен по поводу многих американцев, проживающих на острове Гуам" - неинкорпорированной территории США в Тихом океане, расположенной в 3,4 тыс. км от КНДР. По словам руководителя аппарата сотрудников Белого дома, США "на данный момент считают угрозу управляемой" и "надеются на то, что дипломатия сработает".

В конце сентября председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Пхеньян в скором времени получит межконтинентальную баллистическую ракету, оснащенную ядерной боеголовкой. По его словам, Соединенные Штаты уже сейчас "должны исходить из того, что у Северной Кореи есть возможности нанесения удара по континентальной части США, а также желание использовать такие возможности".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что политика налаживания отношений с КНДР, которую США проводили в последнюю четверть века, не дала результатов. 1 октября американский лидер в своем Twitter фактически высказался против попыток налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с развитием КНДР своей ракетно-ядерной программы и проводимыми на полуострове американо-южнокорейскими военными маневрами. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, повторив такие запуски еще 29 августа и 15 сентября, когда ракеты пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда.