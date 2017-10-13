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СЕНТКОМ: США готовы защищать свои интересы в регионе в случае обострения ситуации с Ираном

16.10.2017 ТАСС 77 0
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Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото.
Источник: CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

Глава Центрального командования ВС Соединенных Штатов генерал Джозеф Вотел заявил, что Иран оказывает "долгосрочное дестабилизирующее влияние в регионе"

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Американская сторона обеспокоена действиями Ирана, носящими дестабилизирующий характер, и сосредоточит усилия на обеспечении безопасности военных США в регионе. Об этом заявил в четверг во время выступления в штате Флорида глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел.

"Иран оказывает долгосрочное дестабилизирующее влияние в регионе, и мы сохраняем обеспокоенность относительно их (иранцев) действий", - приводит его слова агентство Reuters. В сферу оперативной ответственности СЕНТКОМ входит Ближний Восток.

Как отмечает агентство, ранее Тегеран заявлял, что военные США в регионе могут оказаться под угрозой в случае введения Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана. В материале говорится, что Вотел в связи с этим указал: "Руководство примет решение, и мы будем готовы сделать все необходимое, чтобы по-прежнему защищать себя и в особенности наши интересы в регионе".
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Иран
США

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