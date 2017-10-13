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Экс-командующий силами НАТО в Европе осудил РФ за "амбиции" в Черном море

16.10.2017 РИА Новости 97 0
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Бывший главком ОВС НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Архивное фото
Бывший главком ОВС НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Kevin Hagen

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отставной адмирал ВМС США, бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg View высказал недовольство российскими "амбициями" в Черном море, которые, по его словам, "на Крыме не заканчиваются".

С точки зрения Ставридиса, пока НАТО стоит настороже в Восточной Европе, Владимир Путин собирается демонстрировать военную мощь на юге.

Центром разногласий между Москвой и Западом остается Крым, который, по словам американского военного, был "формально аннексирован" Россией. По его словам, Кремль "размышляет" о новых "аннексиях", чтобы создать "сухопутный коридор" на полуостров.

Также отставной американский адмирал обеспокоен ситуацией с северным побережьем Турции, которое, как он пишет, находится под "постоянным давлением" со стороны российского флота. Это же касается и других стран НАТО, побережье которых выходит к Черному морю.

Помимо геополитических причин, по которым России выгоден контроль над этим регионом, Ставридис называет и экономические, в частности недавно обнаруженные в Черном море месторождения нефти и газа, а также стремление Москвы соединить трубопроводом Черное, Адриатическое и Балтийское моря.

Ставридис считает, что "замыслам" России в этом регионе надо непременно противостоять, для чего военный альянс должен проделать "значительную работу".

В частности, он предлагает военным НАТО чаще посещать порты в Румынии, Турции и Болгарии, а также Грузию и "неоккупированные" части Украины, проводить военные учения и тренировочные миссии.

Кроме того, он призывает альянс разработать план действий в Черном море на случай непредвиденных обстоятельств, а США - усилить свое присутствие в регионе независимо от НАТО, например за счет четырех миноносцев, которые, по словам Ставридиса, периодически должны заходить в Черное море.

Также он говорит о необходимости более тесных контактов с Турцией и жалуется на то, что передвижение по черноморским проливам регулируется конвенцией Монтре от 1936 года, которая предполагает слишком много ограничений. Конвенцию ООН по морскому праву, которая сняла бы некоторые из них, Анкара подписать отказалась.

Статью Ставридиса на своей странице в Facebook прокомментировал политолог Владимир Корнилов, обративший внимание на то, что автор противоречит сам себе: он говорит не о российских амбициях в этом регионе, а об американских.

"Адмирал тупо призывает США нарушить конвенцию Монтре и надавить на Турцию с тем, чтобы она позволила американским кораблям милитаризовать Черное море. При чем же тут "амбиции России", если речь об амбициях США в этом море идет?" - отмечает он.

Корнилов напомнил о том, что Ставридис рассматривался как кандидат на пост вице-президента США в случае победы Хиллари Клинтон, а также на пост госсекретаря.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение. Тем не менее многие представители Запада до сих пор говорят о Крыме как об "аннексированной территории".
13.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Болгария
Грузия
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Румыния
США
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