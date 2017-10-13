Министр обороны Украины заявил, что готов уйти в отставку "в любое время"



Утвержденный на должность Министра обороны Украины Степан Полторак. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Николай Лазаренко Утвержденный на должность Министра обороны Украины Степан Полторак. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Николай Лазаренко

КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил в связи с задержанием своего заместителя, что готов уйти в отставку "в любое время".

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что замминистра обороны и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 5,6 миллиона долларов госсредств во время закупки топлива для Минобороны. По данным украинских СМИ, правоохранители задержали замминистра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора департамента госзакупок Владимира Гулевича. Президент Украины Петр Порошенко в четверг подтвердил, что одним из задержанных является замминистра Павловский.

Отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он уйти в отставку из-за задержания его заместителя, министр ответил:, что "готов к этому в любое время".

Полторак отметил, что данное задержание является одним из самых неприятных для него случаев.

"Думаю, что все вопросы, связанные с обвинениями, надо задавать Национальному антикоррупционному бюро, которое открыло дело… но если он причастен к преступлению, то он должен за это ответить", - сказал министр, призвав общественность не делать виновным задержанного без решения суда. Общение министра с прессой транслировал телеканал "112 Украина".

По данным Полторака, его заместитель Павловский профессионально выполнял обязанности, был руководителем военной операции в Мариуполе Донецкой области.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.