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РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США

13.10.2017 ТАСС 71 0
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ОТРК "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отметил, что Москва обязательно примет ответные меры

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия может ответить на развертывание в Польше бронетанковой дивизии США усилением своей группировки "Искандеров", которые в том числе дислоцированы в Калининградской области. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Это создает предпосылки, которые в последующем могут позволить им создать определенный плацдарм", - отметил Шаманов. Председатель комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что обязательно будут приняты ответные меры.

Он подтвердил, что такими мерами может быть развертывание дополнительных подразделений Вооруженных сил РФ на западном направлении. "Не только частей и подразделений, но и средств поражения. Например, усиление группировки тех же "Искандеров", в том числе в Калининграде", - сказал парламентарий.

"Это делается без согласования с нами, что категорически запрещено международными договоренностями", - отметил также глава думского комитета.

США, пользуясь истерией в Европе вокруг учений "Запад-2017", развернули в Польше бронетанковую дивизию, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017" в Польшу по-тихому прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там (Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) тоже вместе со своей бронетехникой. При этом в Польше и прибалтийских республиках никуда не делась оставленная военная техника 3-й американской бронетанковой бригады. Таким образом, вопреки всем заявлениям НАТО и США о "незначительности" стягиваемых к российским границам войскам, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, ФРГ)", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Генерал отметил, что проходившее в сентябре плановое совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2017" "сопровождалось беспрецедентной истерией СМИ в Европе об их "непрозрачности", "гибридных" операциях ВС РФ, "ордах" российских военных, уже получивших приказ на "вторжение", а также оставлении Россией своей "ударной группировки" в Республике Беларусь. В итоге, подчеркнул генерал, учение "Запад-2017" на глазах у десятков военных атташе, наблюдателей и СМИ планово завершились в установленный срок, подразделения российских вооруженных сил возвращены из Белоруссии в пункты постоянной дислокации.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Белоруссия
Германия
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США
Продукция
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Шаманов Владимир
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