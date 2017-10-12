В Оренбургской области прошли итоговые учения мотострелков и танкистов с боевой стрельбой
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Военные учения в Оренбургской области.
Источник: ЦВО
В Оренбургской области прошло итоговое тактическое учение мотострелковых и танковых подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в рамках летнего периода обучения.
Учение было проведено в двустороннем формате. Усиленные мотострелковые подразделения действовали против танковых. При наступлении танкисты воспользовались тактикой рейдового продвижения, мотострелки пытались заманить противника в огневые мешки. Поддержку подразделениям оказывали расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С». В целом, подразделения показали хороший уровень готовности к выполнению поставленных задач. Начальник штаба 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Роман Бердников дал высокую оценку подразделениям за достигнутые результаты в летнем периоде обучения.
|Самоходные гаубицы "Мста-С" на военных учениях в Оренбургской области.
|Источник: ЦВО
|Танки Т-72Б на военных учениях в Оренбургской области.
|Источник: ЦВО
Для участия в двусторонних маневрах были привлечены подразделения, отобранные комиссией из состава проверяемых в рамках контрольной проверки за летний период обучения. Всего в проверке задействовано свыше 4 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных, инженерных, военно-медицинских и других подразделений.
|Военные учения в Оренбургской области.
|Источник: ЦВО
|Боевые машины БМП-2 на военных учениях в Оренбургской области.
|Источник: ЦВО
|Десантники рядом с БМП-2 на военных учениях в Оренбургской области.
|Источник: ЦВО
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12.10.2017
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