В Оренбургской области прошли итоговые учения мотострелков и танкистов с боевой стрельбой



Военные учения в Оренбургской области.

Источник: ЦВО Военные учения в Оренбургской области.Источник: ЦВО

В Оренбургской области прошло итоговое тактическое учение мотострелковых и танковых подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в рамках летнего периода обучения.

Учение было проведено в двустороннем формате. Усиленные мотострелковые подразделения действовали против танковых. При наступлении танкисты воспользовались тактикой рейдового продвижения, мотострелки пытались заманить противника в огневые мешки. Поддержку подразделениям оказывали расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С». В целом, подразделения показали хороший уровень готовности к выполнению поставленных задач. Начальник штаба 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Роман Бердников дал высокую оценку подразделениям за достигнутые результаты в летнем периоде обучения.

Самоходные гаубицы "Мста-С" на военных учениях в Оренбургской области. Источник: ЦВО

Танки Т-72Б на военных учениях в Оренбургской области. Источник: ЦВО

Для участия в двусторонних маневрах были привлечены подразделения, отобранные комиссией из состава проверяемых в рамках контрольной проверки за летний период обучения. Всего в проверке задействовано свыше 4 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных, инженерных, военно-медицинских и других подразделений.

Военные учения в Оренбургской области. Источник: ЦВО

Боевые машины БМП-2 на военных учениях в Оренбургской области. Источник: ЦВО