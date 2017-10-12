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В Оренбургской области прошли итоговые учения мотострелков и танкистов с боевой стрельбой

13.10.2017 Центральный военный округ 200 0
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Военные учения ЦВО
Военные учения в Оренбургской области.
Источник: ЦВО

В Оренбургской области прошло итоговое тактическое учение мотострелковых и танковых подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в рамках летнего периода обучения.


Учение было проведено в двустороннем формате. Усиленные мотострелковые подразделения действовали против танковых. При наступлении танкисты воспользовались тактикой рейдового продвижения, мотострелки пытались заманить противника в огневые мешки. Поддержку подразделениям оказывали расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С». В целом, подразделения показали хороший уровень готовности к выполнению поставленных задач. Начальник штаба 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Роман Бердников дал высокую оценку подразделениям за достигнутые результаты в летнем периоде обучения.


Самоходные гаубицы "Мста-С" на военных учениях в Оренбургской области.
Источник: ЦВО

Танки Т-72Б на военных учениях в Оренбургской области.
Источник: ЦВО

Для участия в двусторонних маневрах были привлечены подразделения, отобранные комиссией из состава проверяемых в рамках контрольной проверки за летний период обучения. Всего в проверке задействовано свыше 4 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных, инженерных, военно-медицинских и других подразделений.


Военные учения в Оренбургской области.
Источник: ЦВО

Боевые машины БМП-2 на военных учениях в Оренбургской области.
Источник: ЦВО

Десантники рядом с БМП-2 на военных учениях в Оренбургской области.
Источник: ЦВО
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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