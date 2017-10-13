Rabota.nur.kz оптимальный выбор для поиска работы и подбора персонала в Казахстане



Источник: rabota.nur.kz Источник: rabota.nur.kz

Еще в конце прошлого века поиск работы был сложным и утомительным занятием. Этот процесс предполагал покупку периодических печатных изданий, обзвон работодателей, а иногда и их посещение без предварительного согласования ввиду отсутствия контактных данных. Сегодня ситуация изменилась к лучшему.

Благодаря всемирной экспансии интернета соискатели имеют возможность размещать свои резюме на специализированных интернет-ресурсах, что существенно увеличивает шансы на получение хорошей должности. Rabota.nur.kz - один из таких сайтов. Профильные эксперты утверждают, что он является лучшим в Казахстане, аргументируя свои выводы количеством зарегистрированных пользователей, ежедневно размещаемых вакансий и высоким процентом трудоустроившихся с его помощью. Найти работу на Rabota.nur.kz - проще простого.

Профиль

Интернет-ресурс принадлежит ТОО "Интернет портал Нур". Платформа является узкоспециализированной. Она была создана для эффективного взаимодействия работодателя и соискателя, последний имеет возможность использовать веб-площадку абсолютно бесплатно. Разработчики сделали акцент на практичность сайта и простоту работы с ним для всех пользователей.

Функционал

Веб-платформа имеет дружественный и интуитивно понятный интерфейс. Взаимодействие с сайтом не вызывает затруднений. Существует возможность поиска вакансий по следующим критериям:

Сфера. Можно выбрать IT-отрасль, торговлю, производство или сферу обслуживания и просмотреть доступные предложения.

Профессия. Конкретная специальность значительно сужает круг поиска, экономя время юзера.

Город. В базе есть все крупные территориальные центры Казахстана.

Работодатель может указать любую дополнительную информацию, которая более точно охарактеризует требуемого специалиста. Для этого необходимо только нажать кнопку "Добавить вакансию".

Почему стоит воспользоваться услугами Rabota.nur.kz

Площадка имеет ряд преимуществ перед схожими казахскими интернет-ресурсами. Вот наиболее очевидные:

Впечатляющая база данных. Каждый день на сайт добавляют порядка шести тысяч свежих вакансий.

Свободный доступ. Люди, не имеющие работы, могут пользоваться сайтом бесплатно.

Простота взаимодействия. Размещение резюме, создание новой вакансии и процесс поиска не занимают много времени и доступны людям без специальных знаний.

В Казахстане сложно отыскать более эффективное решение для поиска работы и профильных специалистов.