Корабли Каспийской флотилии провели ракетные стрельбы



Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 Буян-М Град Свияжск. Архивное фото.

Источник: © Фото : Минобороны РФ Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 Буян-М Град Свияжск. Архивное фото.Источник: © Фото : Минобороны РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Экипажи ракетного корабля "Татарстан" и малого ракетного корабля "Град Свияжск" успешно выполнили ракетные стрельбы по морской и береговой целям в рамках итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

На первом этапе учений в ходе ведения морского боя экипаж корабля "Град Свияжск" выполнил ракетные стрельбы высокоточным оружием - комплексом "Калибр". Ракета точно поразила цель - корабельный щит-мишень (имитатор отряда кораблей условного противника). Затем ракетный удар противокорабельной ракетой по отряду кораблей условного противника нанес экипаж корабля "Татарстан".

Совместно с кораблями "Татарстан" и "Град Свияжск" электронные ракетные пуски (без фактических стартов ракет) выполнили корабли "Дагестан", "Углич" и "Великий Устюг". На втором этапе учений экипаж корабля "Град Свияжск" успешно выполнил ракетную стрельбу комплексом "Калибр" по береговой цели, уничтожив командный пункт условного противника.

"Для обеспечения безопасности гражданского судоходства на период выполнения ракетных стрельб, морской полигон, где проходили ракетные стрельбы, был закрыт для гражданского судоходства. Задачи по закрытию полигона выполняли боевые корабли и суда обеспечения Каспийской флотилии", - сказал Астафьев.

Проводимые учения являются заключительным этапом боевой подготовки корабельных сил Каспийской флотилии в летнем периоде обучения 2017 учебного года. На морских полигонах Каспийского моря учебно-боевые задачи выполняют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг" малые артиллерийские корабли "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала". Учения продлятся до конца текущей недели.