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SpaceX вывела на орбиту телекоммуникационный спутник с помощью ракеты Falcon 9

13.10.2017 ТАСС 56 0
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Источник: © Matt Hartman via AP

Аппарат вышел на расчетную орбиту спустя примерно 36 минут после запуска

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская компания SpaceX вывела на орбиту в среду телекоммуникационный спутник двойного назначения SES-11/EchoStar 105. Ракета-носитель Falcon 9 с аппаратом стартовала в 18:53 по времени Восточного побережья США (01:53 мск четверга) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Прямую трансляцию запуска SpaceX вела на своем интернет-сайте.

Этот гибридный аппарат предназначен для замены сразу двух отслуживших свое спутников - AMC-15 и AMC-18. Первый из данных аппаратов, принадлежащий американской EchoStar, использовался для предоставления телекоммуникационных услуг на территории США и стран Карибского бассейна.

Второй спутник принадлежит люксембургской SES и предназначен для оказания услуг ретрансляции кабельного ТВ и телевидения высокой четкости на территории США, Канады и Мексики. Оба этих аппарата будут заменены одним SES-11/EchoStar 105. Он был выведен на расчетную орбиту спустя примерно 36 минут после запуска.

Первоначально старт должен был состояться в минувшую субботу, однако из-за технических неполадок был перенесен. Для доставки спутника на орбиту SpaceX повторно использовала нижнюю ступень Falcon 9, которая ранее уже применялась при запуске в феврале этого года грузового корабля Dragon к Международной космической станции, после чего благополучно вернулась на Землю.

SpaceX также удалось и в этот раз успешно вернуть ступень, которая приземлилась на гигантскую плавучую платформу в Атлантическом океане. В компании подчеркнули, что хотят повторно использовать ее при дальнейших запусках.

Это уже третья успешная попытка многоразового использования нижнего элемента носителя, осуществленная SpaceX. Впервые компания повторно использовала ступень, уже побывавшую в космосе, при запуске телекоммуникационного спутника SES-10 в конце марта этого года. Второй раз это произошло при выводе на орбиту болгарского спутника связи BulgariaSat-1 в июне.

Falcon 9 - американская частная ракета производства SpaceX, предназначенная для запуска космического корабля многоразового использования Dragon и спутников различного назначения. SpaceX разработала и успешно применила технологию, позволяющую возвращать на Землю отработанную нижнюю ступень носителя, оснащенную четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью двигателей и парашютов. В качестве посадочной площадки используется специальная морская платформа, которая управляется дистанционно.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Болгария
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