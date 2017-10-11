Опаснее холодной войны (Die Zeit)



Испытания первой советской атомной бомбы 29 августа 1949.

Источник: © Фото : UIG Art and History Испытания первой советской атомной бомбы 29 августа 1949.Источник: © Фото : UIG Art and History

Ядерные державы модернизируют свои арсеналы. Нобелевская премия мира, лауреатом которой стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICON), стала на этом фоне верным сигналом, считает обозреватель Die Zeit Маттиас Насс.

"Сегодня ведутся самые жаркие с момента окончания холодной войны дискуссии о потенциальном применении ядерного оружия. Это в первую очередь связано с эскалацией напряженности между Северной Кореей и США", - пишет автор.

Кроме того, президент Трамп, похоже, намерен выйти из ядерного соглашения с Ираном, "поставив крест на крупнейшем успехе администрации Барака Обамы в деле контроля над вооружениями". В иранских установках по обогащению урана "снова будут запущены центрифуги, и угроза ядерной гонки вооружений на Среднем Востоке снова станет такой, какой она была до заключения соглашения в 2015 году", говорится в статье.

"Ядерное оружие вернулось на международную повестку дня и само по себе, независимо от этих двух конфликтов, - продолжает Насс. - Вот уже несколько лет Вашингтон обвиняет Москву в разработке новых крылатых ракет в нарушение чрезвычайно важного для Европы Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД)".

В качестве ответа на предположительные нарушения со стороны России все больше американских конгрессменов требуют начать создание собственных ракет средней дальности с перспективой размещения в Европе. "Если сторонники этой идеи добьются своего, мы будем стоять в начале новой эпохи дебатов о довооружении", - пишет Насс.

Условия самого важного договора пока что соблюдаются - речь идет о российско-американском договоре СНВ-3 (New Start). "Несмотря на то, что обе стороны скрупулезно выполняли условия договора, касающиеся шагов по сокращению стратегических вооружений, в Вашингтоне растет сопротивление относительно его продления", - сообщает автор статьи.

По мнению Оливера Майера, эксперта в области разоружения из берлинского Фонда науки и политики, "политическое невежество и стремление к военному превосходству может привести к тому, что СНВ-3 перестанет существовать с 2021 года".

Следует отметить и то, что ядерные державы сегодня модернизируют свой арсенал, стремясь, чтобы "ядерное оружие стало более точным, а поражающая сила - вариабельной". "Вместе с иллюзией о том, что ядерную войну можно будет сдержать в каких-то границах, растет и соблазн все-таки применить ядерное оружие в каком-то из конфликтов", - замечает журналист.

С 1968 года действует Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Поскольку пять признанных на тот момент ядерных держав (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай) не выполняли своих обязательств по разоружению и к ним добавилось еще четыре ядерных государства (Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея), логично, что группа других стран выступила с инициативой полного запрета ядерного оружия. В июле 2017 года 122 государства ООН подписали в Нью-Йорке соответствующую конвенцию. Она вступит силу, как только ее ратифицируют не менее 50 стран, говорится в статье.

"А пока мы движемся в направлении ядерных джунглей, - сетует автор. - Конечно, конвенция остается символическим актом, пока ядерные державы держатся от нее в стороне. Но символика в политике важна. Еще важнее - первый практический шаг. Биологическое и химическое оружие сначала поставили вне закона, и только потом государства начали уничтожать соответствующие арсеналы. Почему же не повторить то же самое с ядерным оружием?"

Маттиас Насс