Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням
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Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц».
Источник: vl.ru
Владивосток. 12 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" в четверг при переходе морем выполнили серию артиллерийских стрельб по морским и воздушным мишеням.
"Крейсер и БПК в составе отряда провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, который имитировал надводную цель условного противника. Также корабли отработали уничтожение плавающей мины", - сообщает пресс-служба ТОФ.
Отмечается, что экипажи кораблей также провели учения по отражению атак с воздуха, установили помехи и выполнили артиллерийскую стрельбу по воздушной мишени.
Как сообщалось, 9 октября гвардейский ракетный крейсер "Варяг" на одном из полигонов флота на Камчатке произвел пуск крылатой ракеты по надводной мишени.
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12.10.2017
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