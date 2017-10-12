Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням



Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц».

Источник: vl.ru Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц».Источник: vl.ru

Владивосток. 12 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" в четверг при переходе морем выполнили серию артиллерийских стрельб по морским и воздушным мишеням.

"Крейсер и БПК в составе отряда провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, который имитировал надводную цель условного противника. Также корабли отработали уничтожение плавающей мины", - сообщает пресс-служба ТОФ.

Отмечается, что экипажи кораблей также провели учения по отражению атак с воздуха, установили помехи и выполнили артиллерийскую стрельбу по воздушной мишени.

Как сообщалось, 9 октября гвардейский ракетный крейсер "Варяг" на одном из полигонов флота на Камчатке произвел пуск крылатой ракеты по надводной мишени.