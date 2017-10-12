WSJ: власти России модифицировали софт "Лаборатории Касперского" для шпионажа за США
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Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
По версии издания, нововведения позволяют вести поиск по словосочетанию "Top Secret", фигурирующему на секретных документах США
НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Власти России модифицировали антивирусное программное обеспечение "Лаборатории Касперского", превратив его в инструмент для шпионажа и использовав для поиска в компьютерах по всему миру секретных документов федеральных ведомств США. С таким утверждением выступила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.
Согласно публикации, данные модификации могли быть внесены только с ведома "Лаборатории Касперского". Это новшество позволяет вести поиск по словосочетанию "Top Secret" ("Совершенно секретно"), которое фигурирует на американских секретных документах, или же по кодовому наименованию, присвоенному секретным программам Соединенных Штатов, поясняет издание.
Газета приводит заявление, распространенное российской компанией в среду: "Лаборатория Касперского" не вовлечена и не имеет информации о данной ситуации, компания заверяет снова в своей готовности взаимодействовать с властями США по поводу любого беспокойства, которое у них есть в отношении продукции и систем компании".
5 октября The Wall Street Journal утверждала, что в 2015 году российские хакеры похитили подробные данные о том, как спецслужбы США внедряются в компьютерные сети других государств и защищаются сами от кибератак. При этом, по версии издания, Агентство национальной безопасности США узнало об инциденте только весной прошлого года.
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12.10.2017
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