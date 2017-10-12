Представитель генсека НАТО примет участие в конференции обороны в Батуми
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Американские военнослужащие во время американо-грузинских совместных военных учений Noble Partner.
Источник: © AFP 2016, Vano Shlamov
ТБИЛИСИ, 12 окт - РИА Новости. Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай прибыл в Грузию и намерен принять в четверг участие в запланированной в Батуми конференции по обороне и безопасности.
"Я рад быть здесь. Генсек заинтересован результатами конференции, на которой мы обсудим вопросы региональной безопасности, будущее Грузии и международные вопросы", - заявил Аппатурай журналистам в Батуми, его заявление транслировали грузинские телекомпании.
По словам спецпредставителя, в рамках конференции он проведет встречи с президентом, главой правительства и министрами Грузии.
"Мы очень довольны сотрудничеством с Грузией. Пока все еще необходимо провести ряд реформ, но достигнутый после 2008 года прогресс явно виден", - добавил Аппатурай.
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12.10.2017
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