"Прогресс" впервые отправится к МКС по укороченной схеме
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Одна из ракет серии Союз РКЦ Прогресс во время испытания на космодроме Восточный в Амурской области.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-07" запустят к Международной космической станции с Байконура на ракете-носителе "Союз-2.1а" в четверг в 12.32 мск, сообщили журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
Как ранее сообщал РИА Новости руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, корабль планируется впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС".
Как сообщали в ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", "Прогресс" доставит на борт МКС топливо, продукты, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.
Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является полет по четырехвитковой схеме. Она была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля "Прогресс". Первый пилотируемый полет по новой схеме был совершен 29 марта 2013 года с запуском корабля "Союз ТМА-08". Традиционной считается схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.
Всего по укороченной схеме были доставлены 23 корабля, из которых 13 - "Союзы" с космонавтами на борту. В среднем, время полета к МКС по четырехвитковой схеме составляет шесть часов. Рекорд на сегодняшний день - 5 часов 39 минут.
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12.10.2017
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