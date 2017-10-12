Шойгу обсудит в Душанбе обстановку на южных границах СНГ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
ДУШАНБЕ, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, в четверг под его председательством состоится заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ, на котором будет обсуждаться обстановка на южных границах Содружества и ее влияние на безопасность в Центральной Азии.
"Участники заседания обменяются оценками обстановки на южных границах Содружества и ее влиянии на безопасность в Центрально-Азиатском регионе", - сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрят более 20 вопросов сотрудничества в сфере обороны. Также планируется принять решение по вопросам развития объединенной системы ПВО, информационного обеспечения, создания международной ассоциации Армейских игр, организации взаимодействия в области инженерного обеспечения и между топографическими службами вооруженных сил государств-участников СНГ.
"Состоится ряд двусторонних встреч министров обороны государств-участников СНГ. В ходе них предполагается обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также утвердить планы сотрудничества оборонных ведомств на 2018 год", - сказал Конашенков.
Кроме того, планируется подвести итоги и согласовать совместные мероприятия в следующем году, в том числе посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил генерал.
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12.10.2017
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