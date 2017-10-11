Будущих летчиков выберет цифровой психофизиолог



Пилот садится в штурмовик Су-25. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ Пилот садится в штурмовик Су-25. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Военные приступили к эксплуатации новейшей системы проверки кандидатов в пилоты

В ВКС РФ для проверки абитуриентов и курсантов летных училищ с нынешнего года стали применять новейшую систему психофизиологического тестирования. Комплекс "Психофизиолог", разработанный отечественными специалистами, позволяет за несколько минут оценить состояние центральной нервной системы человека, уровень работоспособности, скорость и точность реагирования, координацию движений.

Как рассказали "Известиям" в главкомате ВКС, с нынешнего года абитуриенты и курсанты российских летных училищ проходят тестирование с применением специального комплекса УПФТ-1 "Психофизиолог", разработанного в Таганроге. В частности, в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков, которое является главным центром отбора и подготовки будущих пилотов, создана целая специальная лаборатория, оснащенная этими приборами.

Внешне цифровой "Психофизиолог" состоит из двух небольших блоков. Базовый блок УПФТ-1 напоминает портативную игровую консоль. В центре расположен жидкокристаллический дисплей, а по бокам от него — кнопки управления. С их помощью испытуемый отвечает на вопросы программы или реагирует на сигналы. Второй модуль — модуль психомоторных тестов (МПТ) — включает в себя циферблат, набор цветных индикаторов, а также миниатюрный лабиринт.

Испытуемых приводят в специальный класс, где на отдельных рабочих местах установлены компоненты системы. Они объединены в сеть, и специалист на экране компьютера может сразу увидеть показатели каждого абитуриента или курсанта. Всего "Психофизиолог" может провести около 20 различных тестов.

Аппарат способен провести беглую оценку профиля личности, но в случае с летчиками наиболее актуальна проверка их способности быстро соображать и действовать в критической ситуации. Для этого измеряют уравновешенность нервной системы. Например, нужно нажатием на кнопку остановить стрелку как можно ближе к световому индикатору. Во время другого теста испытуемый должен перемещать металлический стилус внутри лабиринта, не касаясь стенок. Прибор проверяет, не дрожат ли руки у испытуемого, который должен поместить кончик стилуса в специальное углубление и держать его там. Тестируется и способность вовремя реагировать на определенные цветовые комбинации.

Военный эксперт Антон Лавров пояснил "Известиям", что применение для отбора будущих летчиков самых новых систем связано со спецификой современных ВВС и используемой в них техники.

— В наше время пилот-истребитель — это штучный товар, редкий специалист, подготовка которого стоит очень дорого, — подчеркнул Антон Лавров. — Техника у них с каждым годом всё более дорогая, и задачи они решают очень важные, поэтому к отбору курсантов относятся всё строже. Целесообразно отсеять негодных как можно раньше.

Кроме того, по словам эксперта, современные самолеты требуют от пилотов других навыков, нежели 30–40 лет назад.

— В новом веке воздушный бой — не "свалка", а поединок высокотехнологичных систем, поэтому прежде всего проверяют способность к взаимодействию с бортовой электроникой, — отметил Антон Лавров. — На современных самолетах вся индикация на экранах, а на старых стояли приборы. Надо заранее убедиться, что человек способен хорошо воспринимать информацию с экрана, что у него нормальное цветовое зрение, что он сможет взаимодействовать с кнопками. Мелкая моторика, например, нужна, чтобы удерживать перекрестье на цели.

"Психофизиолог" нужен не только при отборе будущих летчиков, но и во время предполетной проверки. Он способен самостоятельно интерпретировать результаты измерений. По результатам тестов аппарат определяет, испытывает ли человек стресс, способен ли сосредоточиться и насколько вероятны ошибки в его работе. Это позволяет оперативно проводить предстартовый контроль без привлечения специалистов-психологов.

Николай Сурков