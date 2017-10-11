Китайцы объявили о создании технологий рельсотрона
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Тестирование рельсотрона.
Источник: © Фото : U.S. Navy
Морской университет инженерных наук Народно-освободительной армии Китая объявил о разработке технологий, которые могут быть использованы при создании рельсотрона. Как сообщает China Daily, в частности, речь идет об электромагнитном приведении в движение снарядов. Другие подробности о новой разработке не приводятся.
Рельсотрон представляет собой орудие, использующее для разгона снаряда электромагнитные силы. В нем снаряд на первом этапе выстрела является частью электрической цепи, двигаясь между двумя контактными рельсами (отсюда и название орудия). Для выстрела орудие нуждается в кратковременной подаче высоких напряжения и тока, которые не может обеспечить простое подключение к электрической сети.
Китай занимается разработкой собственного рельсотрона с начала 2000-х годов, причем исследования в области электромагнитного оружия в целом ведутся с 1980-х. Первые сведения о прототипах нового оружия, созданных и испытанных в Китае, появились в 2005 году. Это были небольшие лабораторные образцы, не пригодные для масштабирования и производства.
Активной разработкой боевого рельсотрона сегодня занимаются американская компания General Atomics и британская BAE Systems. Рельсотрон BAE Systems использует для стрельбы металлические кинетические снаряды массой 16 килограммов. Дульная энергия орудия составляет 32 мегаджоуля. Прототип орудия General Atomics имеет дульную энергию 33 мегаджоуля.
В июле текущего года Научно-исследовательское управление ВМС США совместно с BAE Systems провело новые испытания рельсотрона, установленного на полигоне «Дальгрен» в Вирджинии. Во время этих испытаний орудие впервые произвело два выстрела подряд. Целью испытаний была проверка способности орудия произвести последовательно несколько выстрелов.
Василий Сычёв
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11.10.2017
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