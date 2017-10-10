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Источник: Минобороны проводит операции по спасению россиян по всему миру

12.10.2017 РИА Новости 208 0
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Здание Минобороны РФ
Источник: © REUTERS/Maxim Zmeyev

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российское военное ведомство и в советские времена, и сейчас проводит различные операции по оказанию помощи не только россиянам, но и соотечественникам по всему миру, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник в Москве.

"Минобороны России, в силу глобального масштаба выполняемых задач по обеспечению военной безопасности страны, всегда решало задачи по оказанию помощи попавшим в беду нашим гражданам, в какой бы точке планеты они не находились. Так было и раньше, в советские времена, происходит сейчас, и останется в будущем", - говорит собеседник агентства.

Причем, заверил он, это касается не только наших военнослужащих, но и всех соотечественников, вне зависимости от их принадлежности к государственным структурам или частным организациям, и зачастую даже проживающих на территории нынешних стран СНГ.

"В таких операциях задействуются все имеющиеся силы и ресурсы военного ведомства", - сказал он.
10.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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