СМИ: Трамп требовал увеличить ядерный арсенал США почти в десять раз
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Пуск ракеты LGM-30 Minuteman III.
Источник: military.com
Это произошло 20 июля на совещании в Минобороны США, после которого Тиллерсон якобы назвал американского лидера болваном
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп летом потребовал от военных увеличить американский ядерный арсенал почти в десять раз, но ему объяснили, что это очень сложно сделать и что это неоправданно с точки зрения национальной безопасности.
Об этом сообщил в среду телеканал NBC, который ссылается на участников состоявшегося 20 июля в Минобороны США совещания с участием президента, руководства его администрации и военного командования.
По словам некоторых участников встречи в Пентагоне, после ее завершения присутствовавший на ней государственный секретарь США Рекс Тиллерсон якобы назвал Трампа болваном.
В ходе совещания обсуждались варианты действий Вашингтона в ответ на потенциальную угрозу ядерного оружия КНДР. Трампу была продемонстрирована диаграмма, отражающая изменение численности атомного арсенала США за последние 70 лет. Из нее следовало, что своего пика - 32 тыс. боеголовок - численность американского ядерного оружия достигла в конце 1960-х, после чего началось его снижение. В настоящий момент, отмечает канал, США имеют примерно 4 тыс. атомных зарядов.
Увидев этот график, Трамп потребовал увеличить объем арсенала до прежнего максимума. Военные и сотрудники аппарата Белого дома по нацбезопасности объяснили президенту, что заключенные США международные договоры не позволяют сделать это. Кроме того, они заверили Трампа, что нынешний потенциал ядерных и обычных вооружений США является более мощным, чем тот, которым страна располагала в конце 1960-х, на пике гонки ядерных вооружений с СССР. NBC приводит слова эксперта по безопасности Джо Сининсионе о том, что выход Вашингтона из международных договоров и наращивание им ядерного потенциала привело бы к аналогичным шагам со стороны России и Китая.
Ряд присутствовавших на совещании в Пентагоне не восприняли буквально слова Трампа. Однако некоторые его участники были поражены этими словами, а также уровнем его понимания других проблем нацбезопасности, таких как кризис на Корейском полуострове или ситуация в Афганистане.
4 октября NBC сообщил, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал президента болваном и пригрозил уйти в отставку из-за несогласия с ним по ряду внутриполитических вопросов. Позднее Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп призвал канал извиниться за публикацию лживых новостей. Однако NBC отказался это сделать, назвав свое сообщение правдивым.
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11.10.2017
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