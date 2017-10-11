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Новейший буксир РБ-393 принят в состав ВМФ РФ

12.10.2017 ТАСС 111 0
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Буксир РБ-393
Буксир РБ-393.
Источник: © Минобороны РФ

Буксир может выполнять буксировочные и кантовочные операции в пунктах базирования сил ВМФ, участвовать в поисково-спасательных операциях, тушить пожары на плавучих объектах и береговых сооружениях

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новейший буксир проекта 90600 РБ-393, построенный на предприятии "Пелла", принят в состав Военно-морского флота РФ, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Буксир РБ-393 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил Военно-морского флота, участия в поисково-спасательных операциях, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, участия в перевозке грузов и работах по размывке льда.

Длина буксира составляет 25,4 метра, ширина - 8,8 метра. На буксире установлен гидравлический кран-манипулятор грузоподъемность 450 кг. Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения.
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
90600

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