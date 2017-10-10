Субмарины США будут запускать дроны из торпедных аппаратов



Рисунок пуска малоразмерного БЛА «Блэквинг» (Blackwing) с подводной лодки.

Источник: AeroVironment Рисунок пуска малоразмерного БЛА «Блэквинг» (Blackwing) с подводной лодки.Источник: AeroVironment

Военно-морские силы США выделили компании-производителю беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) AeroVironment дополнительный контракт на сумму 2,5 млн долл. для завершения разработки малоразмерных БПЛА Blackwing («Черное крыло»), которые могут стартовать через торпедные аппараты с борта подводных лодок в погруженном состоянии.

Как сообщает Naval Today, заключение контракта произошло после первого успешного запуска опытного образца Blackwing, который убедил командование американского флота в хороших перспективах нового устройства. Первую партию подобных дронов компания должна передать ВМС к маю 2018 года, а завершить поставку к ноябрю того же года. Общее количество заказанных беспилотников не уточняется.

Blackwing снабжен миниатюрной электронно-оптической и инфракрасной системами мониторинга и встроенным автопилотом. Дрон передает данные по защищенному каналу. В первую очередь Blackwing поступит в арсенал многоцелевых подводных лодок, однако разработчики не видят препятствий, чтобы использовать его с борта надводных кораблей или наземных мобильных платформ