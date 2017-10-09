Американцы испытали военный конвертоплан



Первый прототип V-280 Valor на заводских испытаниях.

Источник: theaviationist.com Первый прототип V-280 Valor на заводских испытаниях.Источник: theaviationist.com

Американская компания Bell Helicopter и Министерство обороны США провели наземные испытания перспективного военного конвертоплана V-280 Valor.

Единственной страной, на вооружении которой стоят конвертопланы, сегодня являются США. Американцы используют единственные серийно выпускаемые конвертопланы — Bell V-22 Osprey, а чтобы подготовить им замену, Пентагон запустил программу разработки перспективного летательного аппарата Future Vertical Lift, в рамках которой различные компании попробуют разработать новый конвертоплан.

Компания Bell участвует в программе с моделью V-280 Valor с вертикальным взлётом и посадкой. Конвертоплан сможет выполнять полёты на скорости до 519 км/ч, а его боевой радиус составит 1500 километров (перегоночная дальность хода при этом достигает 3900 км). Двигатели аппарата будут неподвижны — при переходе из вертолётного режима полёта в самолётный наклоняться будут только винты.

Теперь перспективный военный конвертоплан V-280 прошёл проверки бортового оборудования, узлов и агрегатов, после чего состоялись испытания его двигателей. Конвертопланы сочетают в себе все плюсы вертолётов и самолётов: они умеют взлетать вертикально, но при этом способны передвигаться быстрее, чем вертолёты. Пентагон признал тесты двигателей конвертоплана Valor успешными.

Александр Пономарев