Самолёт-разведчик А-100 к взлёту готов



Модель перспективного самолета ДРЛО А-100 .

Источник: Piotr Butowski / Air&Cosmos Модель перспективного самолета ДРЛО А-100 .Источник: Piotr Butowski / Air&Cosmos

Новейший российский самолёт радиолокационного дозора и наведения А-100, который строят на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева, поднимется в воздух до конца нынешнего года.

А-100 "Премьер" представляет собой самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он построен на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76 и оборудован радиолокационным комплексом с активной фазированной решёткой. Многофункциональный авиационный комплекс дальнего радиолокационного дозора и наведения превосходит зарубежные аналоги и может обнаруживать любые цели, включая оперативно-тактическую авиацию нового поколения.

Новейший самолёт способен быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении, может сопровождать воздушные, наземные и морские цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при их наведении на объекты. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя министра обороны России Юрия Борисова, в настоящее время А-100 готов к первому взлёту, который произойдёт до конца нынешнего года.

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения "Премьер" постепенно заменит в российских воздушно-космических войсках самолёты А-50, которые находятся в эксплуатации с 1989 года. Многофункциональный бортовой радиотехнический комплекс для А-100 разработан московским концерном радиостроения "Вега". Поставки "летающего радара" в войска начнутся в 2020 году после завершения всех предусмотренных Министерством обороны РФ испытаний.

Александр Пономарев