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Кандидат в президенты Финляндии будет добиваться вступления страны в НАТО

12.10.2017 ФАН 148 0
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ВС Финляндии
Военнослужащий ВС Финляндии.
Источник: Jesper Sundström/Swedish Armed Forces

Хельсинки, 10 октября. Кандидат в президенты Финляндии Нильс Торвальдс заявил о необходимости вступления в НАТО, несмотря на позицию России. Об этом сообщает RT.


Бывший журналист и депутат Европарламента от Финляндии Нильс Торвальдс выдвигается в качестве кандидата в президенты страны от Шведской народной партии. Политик заявляет, что Россия не должна влиять на решения Хельсинки в сфере обороны и призывает финнов поддержать вступление Финляндии в НАТО. По словам Торвальдса, финнам нужно «стать более самостоятельными, а это означает больше зависеть от Европы».


Издание отмечает, что 51% населения Финляндии выступает против вступления страны в Североатлантический альянс. За нейтралитет высказываются 28% финнов. Лишь 21% жителей Финляндии хотят, чтобы их страна вступила в НАТО.


Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил особую роль Финляндии в отношениях России и Североатлантического альянса.


Виталий Малясев
10.10.2017
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Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Евросоюз

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