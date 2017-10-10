Кандидат в президенты Финляндии будет добиваться вступления страны в НАТО
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Военнослужащий ВС Финляндии.
Источник: Jesper Sundström/Swedish Armed Forces
Хельсинки, 10 октября. Кандидат в президенты Финляндии Нильс Торвальдс заявил о необходимости вступления в НАТО, несмотря на позицию России. Об этом сообщает RT.
Бывший журналист и депутат Европарламента от Финляндии Нильс Торвальдс выдвигается в качестве кандидата в президенты страны от Шведской народной партии. Политик заявляет, что Россия не должна влиять на решения Хельсинки в сфере обороны и призывает финнов поддержать вступление Финляндии в НАТО. По словам Торвальдса, финнам нужно «стать более самостоятельными, а это означает больше зависеть от Европы».
Издание отмечает, что 51% населения Финляндии выступает против вступления страны в Североатлантический альянс. За нейтралитет высказываются 28% финнов. Лишь 21% жителей Финляндии хотят, чтобы их страна вступила в НАТО.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил особую роль Финляндии в отношениях России и Североатлантического альянса.
Виталий Малясев
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10.10.2017
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