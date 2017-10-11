Израиль "взломал" "Касперского", а потом предупредил АНБ США, что его инструменты были похищены (The Washington Post)



Стенд компании Лаборатория Касперского. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Raphael Satter Стенд компании Лаборатория Касперского. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Raphael Satter

"В 2015 году израильские хакеры, состоящие на государственной службе, заметили что-то подозрительное на компьютерах московской компании по кибербезопасности: хакерские инструменты, которые могли появиться только из Агентства национальной безопасности (АНБ)", - пишет The Washington Post.

Израиль предупредил АНБ, встревоженные сотрудники агентства немедленно начали охоту на взломщиков, и, по словам ознакомленных источников, их расследование показало, что эти инструменты заполучило российское правительство.

"Израильские шпионы обнаружили хакерские материалы в сети "Лаборатории Касперского", глобальной компании по разработке антивирусов, оказавшейся в центре внимания в США из-за подозрений, что ее продукты способствуют российскому шпионажу", - пишет автор статьи Эллен Накашима.

Касперский заявил, что, "будучи частной компанией, "Лаборатория Касперского" не имеет неподобающих связей с каким-либо правительством, включая российское, и единственный вывод, кажется, состоит в том, что "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу".

"В сфере кибербезопасности также появилась обеспокоенность по поводу "Касперского": некоторые чиновники заявили, что программные продукты этой компании использовалась не только для защиты компьютеров клиентов, но и как платформа для шпионажа", - говорится в статье.

За последние несколько лет компания периодически использовала стандартный способ, который обнаруживает компьютерные вирусы, но также применим для поиска информации и данных, не связанных с вредоносными программами, по словам двух официальных представителей из этой отрасли, говоривших на условиях анонимности.

Этот способ называется "сигнатурный метод обнаружения в бесшумном режиме": строки цифрового кода действуют скрыто при обнаружении вируса, но они также могут быть предназначены для поиска в компьютерах потенциально засекреченных документов при помощи ключевых слов и аббревиатур, поясняет автор статьи.

"Бесшумное обнаружение - это широко распространенная в индустрии кибербезопасности практика, используемая для подтверждения обнаружения вредоносных программ и минимизации ложных срабатываний, - говорится в заявлении компании Касперского. - Это позволяет разработчикам антивирусов предлагать самую современную защиту, не беспокоя пользователей постоянными предупреждениями на экране".

Андрей Солдатов, российский эксперт по разведке и автор книги "Красная сеть", говорит: "Я бы очень скептически отнесся к заявлению о том, что правительство не может ознакомиться с данными компании". Будучи компанией, имеющей дело с шифрованной информацией, "Касперский" должен получить лицензию от ФСБ, указал Солдатов, что "означает, что компания полностью открыта для взоров" ФСБ.

Компания, вероятнее всего, подотчетна Кремлю, считает Стивен Холл, руководивший операциями ЦРУ в России в течение 30 лет. Сфера деятельности "Касперского" представляет особый интерес для президента России Владимира Путина, сказал он, и, прекрасно представляя, как все устроено в России, Евгений Касперский "знает, что он находится во власти Путина".

Эллен Накашима