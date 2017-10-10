Встреча министров обороны НАТО пройдет 8-9 ноября в Брюсселе
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Флаг НАТО.
Источник: © AFP 2017 / Petras Malukas
На повестке дня заявлены вопросы увеличения численности миссии НАТО в Афганистане и развертывания дополнительных сил альянса в странах Восточной Европы
БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Последняя в этом году плановая встреча министров обороны НАТО пройдет 8-9 ноября в Брюсселе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса.
"Встреча министров обороны НАТО пройдет 8-9 ноября в Брюсселе, повестка дня уточняется", - сообщили в штаб-квартире альянса.
В то же время источник ТАСС в НАТО уточнил, что министрам предстоит рассмотреть две ключевые темы - "увеличение численности миссии НАТО в Афганистане и процесс развертывания дополнительных сил НАТО в Восточной Европе", включая размещение четырех многонациональных боевых групп альянса в странах Прибалтики и Польше, создание учебной бригады в Румынии и создание складов техники и оружия близ границ с Россией для возможной переброски в регион подкреплений.
"Речь также пойдет о выделении союзниками США по НАТО дополнительно как минимум 1 тыс. военных для усиления небоевой миссии альянса "Решительная поддержка", - сообщил собеседник агентства.
Ранее администрация США объявила о готовности направить в Афганистан еще около 3 тыс. американских военных, таким образом общая численность инструкторов и советников НАТО в Афганистане будет увеличена с 12 до 16 тыс. человек. Их основные усилия направлены на подготовку афганских сил спецназначения, ВВС и командного состава афганской армии.
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10.10.2017
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