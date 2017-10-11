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Reuters: военный корабль США вновь прошел вблизи спорных островов в Южно-Китайском море

12.10.2017 ТАСС 116 0
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Конвертоплан MV-22 Osprey
Южно-Китайское море (24-е августа 2014-го года). Конвертоплан MV-22 Osprey, приписанный к 163-й усиленной средней морской эскадрильи конвертопланов, осуществляет взлет с полетной палубы десантного корабля USS Makin Island (LHD 8). (Фото специалиста 2-го класса по массовым коммуникациям Кристофера Линдала (Christopher Lindahl), ВМС США).
Источник: strategypage.com

Источники сообщают, что таким образом Вашингтон пытался оспорить "чрезмерные морские притязания"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС США во вторник вновь прошел вблизи островов на спорном участке Южно-Китайского моря, которые власти Пекина считают принадлежащими КНР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех должностных лиц администрации США, не пожелавших называть свои имена и посты.

По их словам, оснащенный управляемыми ракетами эскадренный миноносец "Chafee" прошел вблизи архипелага Сиша (Парасельские острова). Это было сделано с целью оспорить "морские притязания", которые Вашингтон считает "чрезмерными", сообщили источники.

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами АТР по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Корабли США регулярно совершают походы в спорных районах Южно-Китайского моря. Американская сторона называет это "операциями по обеспечению свободы мореплавания". Китай неизменно заявляет США протест в связи с подобными действиями американских ВМС.
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Бруней
Вьетнам
Китай
Малайзия
Россия
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