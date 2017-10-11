Отказ НАТО от диалога с ОДКБ вызывает сожаление с учетом нынешней обстановки в мире - генсек ОДКБ



Флаги стран-участниц ОДКБ. Источник: obozrevatel.com. Флаги стран-участниц ОДКБ. Источник: obozrevatel.com.

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Отказ Североатлантического альянса (НАТО) от сотрудничества с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вызывает особое сожаление с учетом нынешней нестабильной обстановки в мире, заявил генеральный секретарь ОДКБ, генерал-полковник Юрий Хачатуров в интервью, которое в среду публикует газета "Известия".

"Отказ НАТО от диалога с ОДКБ вызывает особое сожаление с учетом нынешней обстановки в мире, для которой характерны террористическая активность, не утихающие конфликты, высокий кризисный потенциал. (...) При этом НАТО имеет в соответствии с "планом индивидуального партнерства" отношения с каждым из входящих в ОДКБ государств", - сообщил Ю.Хачатуров.

Он также отметил, что "выглядит это особенно непонятно на фоне развивающегося взаимодействия ОДКБ с ООН и ОБСЕ".

"Сегодня ОДКБ и НАТО не взаимодействуют, хотя мы могли бы совместно работать над поддержанием региональной и международной безопасности, бороться с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими угрозами. Мы постоянно выдвигаем эти предложения НАТО. Начали мы это делать с 2004 года. Однако ответа так и не получили до настоящего времени", - подчеркнул генсекретарь ОДКБ.