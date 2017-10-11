Fox: оппозиция утверждает, что Иран не закрывал военную составляющую ядерной программы



Атомная электростанция в Бушере, Иран.

Источник: © REUTERS/Raheb Homavandi Атомная электростанция в Бушере, Иран.Источник: © REUTERS/Raheb Homavandi

В докладе Национального совета сопротивления Ирана говорится, что военный сектор программы "претерпел множество переименований, передислокаций и реорганизацию"

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Иран, несмотря на выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), не прекращал программу использование энергии атома в военных целях. Как сообщил во вторник телеканал Fox News, такое утверждение содержится в докладе базирующегося в Париже Национального совета сопротивления Ирана (National Council of Resistance of Iran, NCRI). Это объединение оппозиции в изгнании выступает за свободу вероисповедания, свободные выборы в Исламской Республике. Публикация доклада намечена на среду, 11 октября.

Заместитель директора филиала NCRI в Вашингтоне Алиреза Джафарзаде рассказал телеканалу о некоторых деталях документа. "Гражданский сектор ядерной программы систематически обеспечивал логистическое прикрытие военному сектору и действует в роли его изоляционной защиты. Военный аспект программы был и остается сутью деятельности Ирана в ядерной области", - утверждал он.

В докладе NCRI также сообщается о четырех местах наиболее вероятного ведения работ по освоению энергии атома в военных целях. Как утверждается, эти пункты располагаются на территории закрытых военных объектов и спрятаны в лабиринтах подземных туннелей и бункеров. Первый объект (Pazhouheshkadeh) дислоцирован на территории военного комплекса Парчин в 48,3 км юго-восточнее Тегерана, второй - Нури - на военном комплексе Khojir площадью 194,3 кв. км юго-восточнее столицы исламской республики. Третьим пунктом назван Хавт Тир около города Исфахан, в горной местности около шоссе до Шираза, четвертым - Санджариан, расположенный на берегу реки восточнее Тегерана.

"Важная особенность ядерной программы иранского режима заключается в том, что ряд объектов и центров, где ведутся связанные с ядерной областью работы, расположены в разветвленных военных комплексах с туннелями и штольнями, - пояснил Джафарзаде. - Это не только затрудняет доступ инспекторов МАГАТЭ в эти пункты, но также позволяет при необходимости перемещать эти центры и проекты в пределах одного и того же военного комплекса. Таким образом установить месторасположение исследований и работ в ядерной области становится сложнее, шанс разоблачения снижается".

По версии NCRI, с апреля 2017 года он смог самостоятельно вести мониторинг за предполагаемыми секретными объектами исследовательского подразделения Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана). "Чем дальше мы разбирались, тем больше убеждались, что программа вооружений продолжается в полном масштабе. Военный сектор претерпел множество переименований, передислокаций и реорганизацию в течение лет. Тем не менее он никогда не прекращал работу, а его ключевые компоненты изменений не претерпели", - полагает Джафарзаде.

Президент США Дональд Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал соглашение о ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории Соединенных Штатов, выразив мнение, что Исламская Республика является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". Позже американский лидер заявил, что уже принял решение относительно возможного выхода США из ядерного соглашения с Ираном, однако он так и не уточнил, какое именно.

Тегеран и "шестерка" (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) мировых держав 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.