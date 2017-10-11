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Саперы ЮВО обезвредили более 23 тыс. боеприпасов, оставшихся от различных войн

12.10.2017 ТАСС 142 0
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Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ во время ученийвооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской облас
Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ во время ученийвооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

На территории Южного военного округа работают около 70 подвижных групп разминирования численностью более 350 человек

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Саперы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили с начала года в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах более 32 тыс. взрывоопасных предметов, оставшихся после Великой Отечественной войны и контртеррористической операции на Северном Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Ежедневно саперы Южного военного округа выезжают по заявкам военных комиссариатов для выполнения работ по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. [С начала] текущего года военнослужащие при выполнении задач обезвредили и уничтожили более 23 тыс. взрывоопасных предметов, израсходовав при этом более 5 тонн взрывчатки, в том числе артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты и мины", - говорится в сообщении.

На территории ЮВО работают около 70 подвижных групп разминирования численностью более 350 человек, говорится в сообщении. С начала года саперы ЮВО выполнили более 2,5 тысяч заявок от военных комиссариатов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, сообщили в пресс-службе.

"Наиболее часто заявки поступают с мест ожесточенных боев Великой Отечественной войны Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении.
11.10.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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