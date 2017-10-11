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Трамп обсудил варианты ответов на "агрессию" со стороны КНДР

12.10.2017 РИА Новости 105 0
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обсудил с ведущими советниками "возможные ответы на агрессию со стороны КНДР", говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

"Сегодня утром президент Дональд Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности, его проинформировали министр обороны Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. Брифинг и дискуссия были сосредоточены на спектре возможностей, которые имеются, чтобы ответить на любую форму северокорейской агрессии или, если это необходимо, чтобы помешать Северной Корее угрожать ядерным оружием Соединенным Штатам и их союзникам", - говорится в сообщении Белого дома.

Ранее Трамп провел совещание с руководством Пентагона, на котором выступил с рядом жестких заявлений в адрес Ирана и КНДР. По сообщению журналистов пула Белого дома, перед началом ужина глава Белого дома обвел пальцем зал, где проходило мероприятие, и спросил представителей СМИ: "Знаете ли вы, что это значит? Возможно, это затишье перед бурей". В субботу президент США отказался прояснить значение своих слов, сказанных в отношении КНДР. Госдепартамент США ранее вновь не исключил применение силы для решения ядерной проблемы Северной Кореи и предупредил, что решение зависит от поведения Пхеньяна.

В последнее время Вашингтон и Пхеньян периодически обмениваются резкими заявлениями. Президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. В ответ северокорейский лидер пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры.
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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