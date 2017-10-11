КНДР попросила у депутатов Госдумы поддержки в "укрощении" США
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Пхеньян. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутатов Госдумы от фракции ЛДПР, которые побывали с визитом в Пхеньяне, просили поддержать намерение лидера КНДР Ким Чен Ына "укрощать огнем" США. Об этом сообщается в отчете о визите делегации ЛДПР в Северную Корею.
Делегация депутатов Госдумы фракции ЛДПР в составе Антона Морозова, Алексея Диденко и Павла Шперова 2-6 октября посетила столицу КНДР, где была принята на высоком уровне. Также депутаты обсудили с послом России вопросы сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.
"В своих подходах северокорейская сторона руководствовалась заявлением председателя ТПК Ким Чен Ына от 22 сентября, где он выразил намерение "укрощать огнем" США. При этом просили нас "поддержать позиции" данного заявления", - сообщается в отчете депутатов, который находится в распоряжении РИА Новости.
"Ограничились тем, что "придаем значение проблематике" заявления и подчеркнули приверженность ЛДПР мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове и в регионе в целом путем переговоров. Согласились с неприемлемостью угроз уничтожения государств, высказанных с трибуны Генассамблеи ООН", - заявили парламентарии.
Председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам рассказал российским депутатам о планах "провести в ближайшее время испытание модернизированной межконтинентальной баллистической ракеты (МКБР) с новыми параметрами запуска, которая, согласно их математическим расчетам, способна достичь западного побережья США".
В конце сентября президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Он также назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "отправился в самоубийственный полет". Ким Чен Ын ответил главе Белого дома обещанием "укротить Трампа огнем".
В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна. США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.
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11.10.2017
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