Южная Корея и США провели совместные воздушные учения



Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото.

Источник: © Flickr / U.S. Department of Defense/ Joshua J. Seybert, U.S. Air Force Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото.Источник: © Flickr / U.S. Department of Defense/ Joshua J. Seybert, U.S. Air Force

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика США B-1B провели совместные учения с истребителями F-15K ВВС Южной Кореи над Японским морем, передает агентство Ренхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

По данным военных, самолеты провели учебную стрельбу с использованием ракет класса "воздух-земля". Учения прошли в ночь со вторника на среду.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.