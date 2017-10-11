Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Южная Корея и США провели совместные воздушные учения

12.10.2017 РИА Новости 112 0
0
Понравилась новость?
 0
Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото
Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото.
Источник: © Flickr / U.S. Department of Defense/ Joshua J. Seybert, U.S. Air Force

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика США B-1B провели совместные учения с истребителями F-15K ВВС Южной Кореи над Японским морем, передает агентство Ренхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

По данным военных, самолеты провели учебную стрельбу с использованием ракет класса "воздух-земля". Учения прошли в ночь со вторника на среду.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
F-15
В-1В Lancer
Компании
ООН
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.10 05:11
  • 62
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 12.10 04:20
  • 30
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 12.10 03:21
  • 13
С прицелом на бронежилет
  • 12.10 03:07
  • 4
В Саудовской Аравии хотят открыть производство автоматов Калашникова АК-103
  • 12.10 01:29
  • 1
"Это намного сложнее, чем запуск космического корабля"
  • 11.10 21:27
  • 1094
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.10 20:45
  • 2
Трамплины рейтинга
  • 11.10 20:02
  • 1
ОДК расширяет сотрудничество со стартапами в технологической сфере
  • 11.10 20:02
  • 2
Росатом приглашает голландские компании в проект атомного суперледокола
  • 11.10 19:09
  • 22
Алексей Рогозин: «Не надо ждать серийный заказ, качество нужно обеспечивать уже сегодня»
  • 11.10 18:31
  • 41
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 11.10 18:20
  • 5
Рогозин заявил о недопустимости ослабления позиций России в Мировом океане
  • 11.10 17:43
  • 2
За "гособороноткат" будет грозить конфискация
  • 11.10 13:30
  • 879
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 11.10 13:23
  • 1
ГРАУ Министерства обороны РФ отмечает 440-ю годовщину со дня образования
другие обсуждаемые темы