Лукавые цифры оружейного экспорта



Динамический показ российской военной техники в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017».

Источник: Антон Новодережкин/ТАСС Динамический показ российской военной техники в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017».Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

Почему отечественные аналитики не могут объяснить простые вещи

Наткнулся на давнюю, но до сих пор актуальную статью о том, почему же Россия якобы мало зарабатывает на экспорте оружия.

Удивительная вещь: кажется, понятно, что хотел автор выразить. Смысл текста прост: не фига кичиться цифрами экспорта оружия, большинство развитых стран успешно экспортируют готовую продукцию мирного назначения, имеющую более широкое применение. А у РФ такой в структуре экспорта практически нет, или ее откровенно мало.

Вместо этого косноязычный и косномыслящий автор полез в дебри, что вот на основании этого де РФ «экспортирует мало оружия». Но ведь экспорт оружия надо сравнивать с экспортом оружия, а не с экспортом обуви! Вот только вдумайтесь в этот пассаж:

«Несмотря на рапорты чиновников о том, что российский ВПК встает с колен, наша страна поставляет за рубеж вооружения на сумму в четыре раза меньшую, чем экспорт обуви из Китая».

Совершенно не понятно, то ли ВПК такой плохой, то ли китайцы со своей обувью молодцы. И какое отношение обувь имеет к ВПК вообще? Если вы анализируете рынок автомобилей, то есть ли смысл упрекать Чехию в том, что ее экспорт автомашин в два раза ниже, допустим, экспорта джинсов из Бангладеш (условно говоря)?

Выдержит ли Европейский союз каталонские «крутые горки»?

Далее автор признает, что таки да, ВПК РФ действительно демонстрирует успехи:

«Действительно, за последние 10 лет экспорт вооружений из России вырос в два раза; Россия стабильно занимает второе место после США на мировом рынке вооружений, контролируя 25−27% всего рынка, и является крупнейшим поставщиком вооружений для таких стран как Индия, Китай, Алжир, Вьетнам, Венесуэла и Сирия».

Хм. А к чему тогда был весь спич? Автор догадался, что пишет нелогичную ерунду, и начал накручивать ленивую отсебятину:

«Казалось бы, политика „поднятия с колен“ оборонно-промышленного комплекса действительно дала свои плоды, и Россия научилась зарабатывать на том, что она умеет делать, а не просто качать из земли. Однако если присмотреться, то оказывается, что экспорт вооружений — это далеко не самый прибыльный и рентабельный бизнес».

Отлично! Давайте присмотримся! И? Где далее в тексте данные по рентабельности? Их нет. Знаете, что вместо них? Слабоумный автор (это мое оценочное суждение) начинает сравнивать объемы оружейного экспорта из РФ с… экспортом косметики из Франции, объемами продаж пива из Бельгии и так далее. То есть, «эксперт» не понимает, что такое рентабельность! Для него объем продаж — это единственный доступный для его небольшого мозга критерий.

Начал смотреть автора, вот он, оказался все же не журналист Форбса, а какой-то очередной «политолог» из Новосибирска. А чего вы хотите? Один «политолог» несет ахинею про Вышнеградского и «голодный экспорт» в царской России, и почему бы второму не блеснуть знаниями по экономике в экономическом же журнале? Странно лишь, каким образом редакторы Форбс пропустили эту бредятину…

На самом деле, у оружейного экспорта РФ, как и других государств, есть совсем иные проблемы, нежели сравнение их с продажами одежды в Италии или экспортом компьютеров из Китая. Во-первых, государственная таможенная статистика в РФ не показывает полностью данные такого экспорта. Во-вторых, все общие данные по такому экспорту либо идут (часто) от имени анонимных источников, либо от лица международных организаций (Стокгольмского института и т. п.). То есть, это весьма оценочные данные. В-третьих, надо понимать, что объем заключенных контрактов не равен объему поставок. Контракт, к примеру, заключили в 2010 году, деньгу по нему получили окончательно только в 2015-м. Или даже позднее. Иногда контракт тянет за собой дополнительные работы и так далее. Поэтому ориентироваться на заявленные цифры договоров просто так не стоит.

Вот, по моему мнению, главные интеллектуальные ошибки т.н. евразийцев:

1. Фатальное неумение концентрироваться на одной мысли, на одном пункте или одной логической цепочке и доводить ее до логического же завершения.

Мысли у евразийцев пляшут, бегают, они хаотичны.

2. Вследствие этого, общая размытость мышления. Евразийцу проще обсуждать проблему мировой гегемонии, чем требующей предельной конкретики вопрос «кто загадил мой подъезд?». Это для него Terra Incognita. Поэтому разница между рентабельностью и объемом продаж — это такая мелочь, что можно и забить.

3. Соответственно, в конечном итоге получается предельно неконкретное мышление, неумение мыслить логически, акцентировать внимание на относящихся к делу деталях, абсолютная неспособность систематизировать и четко очерчивать анализируемую область. Поэтому т.н. аналитика у евразийцев в целом — полное убожество, хотя сама по себе она во всем мире — попса попсой, игра разума и ничего более.

Но если написать текст про мирные переговоры России и Японии, обязательно кто-нибудь влезет и потребует там Китая. Почему? Потому что он там должен быть. А если даже его нет, то все знают, что это означает…

Станислав Воробьев