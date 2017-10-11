Трамп обсудил с Мэй, как помешать Ирану завладеть ядерным оружием



Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили, как не позволить Ирану заполучить ядерное оружие, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

Ранее офис британского премьера сообщил, что Мэй заявила о намерении Лондона соблюдать договоренности с Ираном по ядерной программе (ИЯП).

"Президент Трамп подчеркнул необходимость совместной работы над тем, чтобы привлечь иранский режим к ответственности за злонамеренные и дестабилизирующие действия, особенно за спонсирование терроризма и разработку ракет, которые представляют собой угрозу", - говорится в заявлении.

Иран и "шестерка" международных посредников (России, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании споров по ИЯП. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана введенные ранее санкции. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп намерен вскоре объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, он скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана. По словам представителя Даунинг-стрит, Мэй и американский президент также обсудили этот вопрос.