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Правительство РФ поддержало разработанные ФАС изменения в условия оборонных контрактов

12.10.2017 Федеральная Антимонопольная Служба 521 0
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Эмблема Федеральной антимонопольной службы.

Подписано постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в примерные условия государственных контрактов по государственному оборонному заказу.

Во исполнение поручения Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в целях определения особенностей производства сложной продукции ФАС России были подготовлены предложения по уточнению Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2013 года № 1275. Данные изменения поддержаны Коллегией Военно-промышленной Комиссии РФ и утверждены Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2017 года № 1193.


В новой редакции примерные условия государственных контрактов предусматривают ряд новых положений.


Организации, выполняющие роль головных исполнителей, отныне при выполнении государственных контрактов должны гарантировать государству передачу полученных результатов, не нарушающих исключительные права других лиц.


При наличии законных оснований для изменения условий государственных контрактов, порядок таких изменений теперь устанавливается непосредственно в государственном контракте.


Принципиальным является установление в государственных контрактах встречных обязательств государственных заказчиков перед организациями ОПК по передаче исходных данных, проектной, разрешительной, технической и иной документации, продукции, сырья, материалов и другого имущества, с определением порядка и сроков такой передачи.


Обязательным становится определение порядка предоставления головному исполнителю доступа на объекты государственного заказчика.


Кроме того, уточнены отдельные обязанности исполнителей при выполнении научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ. Теперь за ними закрепляется обязанность выполнять патентные исследования, сохранять конфиденциальность результатов работ и обеспечивать правовую охрану создаваемых результатов интеллектуальной деятельности путем оформления прав на них или сохранением ноу-хау в тайне.


«Ставшее традиционным отсутствие четкой регламентации отдельных вопросов в государственных контрактах по оборонному заказу во-многом основывается на доверительных отношениях между предприятиями ОПК и государственными заказчиками. Однако на практике в такой ситуации если «что-то пошло не так» начинаются продолжительные поиски виноватых и вариантов решения проблемы. Мы рассчитываем, что переход на новые формы государственных контрактов будет способствовать повышению ответственности должностных лиц с обеих сторон государственного контракта за своевременное и надлежащее исполнение заданий оборонного заказа. Кроме того, установление четких требований к исполнению государственного контракта – основа для вовлечения потенциальных исполнителей в конкурентную борьбу», - отметил замглавы ФАС Даниил Фесюк.


Ознакомиться с полным списком изменений можно здесь: http://pravo.gov.ru/laws/acts/78/49495751.html
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Федеральная Антимонопольная Служба
Материал передан ВПК.name правообладателем
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