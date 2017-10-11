Астронавты НАСА успешно завершили выход в открытый космос с МКС



Вид на Землю с борта МКС.

Источник: © NASA / Jack Fischer Вид на Землю с борта МКС.Источник: © NASA / Jack Fischer

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Астронавты НАСА Рэндольф Брезник и Марк Ванде Хай вернулись на МКС после шестичасовых работ в открытом космосе, НАСА ведет прямую трансляцию.

Командир экипажа МКС и бортинженер покинули орбитальную станцию в 15.00 мск. Астронавты смазали новый захват на механическом манипуляторе станции, а также установили новые камеры на ее поверхности.

Сайт ведомства ведет прямую трансляцию работ на внешней поверхности орбитальной станции. Астронавты провели в открытом космосе 6 часов 15 минут, после чего вернулись в шлюзовый отсек "Квест". После нормализации уровня давления астронавты НАСА вернутся на станцию.

Ведущий трансляции НАСА отметил, что Брезник и Ванде Хай провели "продуктивный день" за пределами станции.

Следующий плановый выход экипажа МКС в открытый космос намечен на 18 октября. Его проведут Брезник и астронавт НАСА Джозеф Акаба.