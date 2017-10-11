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Призывники будут служить на кораблях Северного флота "прибрежной зоны"

12.10.2017 РИА Новости 118 0
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Призывники на сборочном пункте. Архивное фото
Призывники на сборочном пункте. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Новобранцы, призванные на "срочную" службу, будут направлены на отдельные надводные корабли, которые не задействованы в выполнении задач дальних походов, сообщила во вторник пресс-служба Северного флота (СФ).

Ранее сообщалось, что, начиная с весенней призывной кампании 2017 года, на надводных кораблях и подлодках СФ будут служить только военнослужащие по контракту. Как заявил в марте командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов, на подводных лодках уже служат только контрактники - офицеры, мичманы, старшины и матросы; отказ от использования призывников в составе экипажей подлодок привел к повышению качества службы, а также к снижению поломок и отказов техники.

"Первая команда призывников прибудет в пункт приема и распределения военнослужащих в Североморске на следующей неделе. По прибытии новобранцы пройдут приемно-техническую и медицинскую комиссии, а затем их направят для прохождения службы в соединения и части армейского корпуса, армии ВВС и ПВО, материально-технического обеспечения флота, а также в морскую пехоту и на отдельные надводные корабли, которые не задействованы в выполнении задач дальних походов", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в ходе начавшейся осенней призывной кампании СФ готовится принять более 3 тысяч военнослужащих по призыву. Из этого числа более 2 тысяч молодых людей будут призваны из Республики Коми, Мурманской и Архангельской областей, а также из других субъектов РФ. Дополнительно около 1 тысячи человек будут распределены на должности младших специалистов после окончания учебных центров Минобороны России.

"Выпускников учебных центров ожидают на кораблях Кольской флотилии разнородных сил, в дивизии ракетных кораблей", - уточнила пресс-служба СФ.

С 1 октября в России проходит осенний призыв граждан на военную службу, который продлится до конца декабря. В соответствии с указом президента РФ на "срочную" службу в государственные силовые структуры будут призваны 134 тысячи человек, в том числе почти 121 тысяча - в Вооруженные силы РФ.
11.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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